Нарушивший границу рыбак вернулся из РФ в Литву после разговора с пограничниками

Пожилой литовский рыбак, по неосторожности нарушивший государственную границу Российской Федерации, благополучно вернулся в Литву. Инцидент произошёл на пограничном Виштынецком озере, где рыбак потерял управление своей резиновой моторной лодкой, течением отнесло его в сторону российской акватории.

Как сообщила служба охраны границы при МВД Литвы, возвращение мужчины стало возможным после организации специальной встречи между пограничными ведомствами двух стран. Инициатива проведения переговоров исходила от руководства Пагегяйского пограничного отряда. В ходе встречи российские и литовские пограничники согласовали процедуру передачи задержанного.

После задержания 61-летнего жителя Каунаса российские пограничники провели опрос и назначили ему штраф за нарушение границы. После урегулирования всех формальностей мужчина был передан литовской стороне и вернулся домой.

Ранее стало известно, что в офисе президента Литвы не видят причин возражать против сокращения времени автомобильного транзита россиян через страну в Калининградскую область и обратно с 24 до шести часов. По словам советника президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Мариуса Чеснулявичюса, нынешний суточный лимит позволяет путешественникам отклоняться от маршрута и делать незапланированные остановки. Шести часов, считает советник, достаточно, чтобы пересечь территорию Литвы, в том числе с остановкой на заправке.