Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 ноября, 18:49

Литва захотела усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Литва усиливает контроль над транзитом россиян в Калининградскую область. Министр внутренних дел Владислав Кондратович утвердил новый порядок, по которому погранслужба, полиция и служба общественной безопасности будут совместно отслеживать передвижение транзитных пассажиров и быстрее реагировать на любые инциденты.

«Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб. Наша цель – оперативное реагирование служб на любые нарушения или подозрительные ситуации», цитирует Кондратовича агентство ELTA.

Ужесточение связано в том числе с недавним случаем: летом россиянин спрыгнул с транзитного поезда Адлер–Калининград на территории Литвы и был позже задержан в другой стране.

Ранее Life.ru сообщал, что потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать начало третьей мировой войны. На фоне обострения отношений между Россией и США, напоминающего «холодную войну», и отказа Вашингтона от Договора о РСМД, нельзя исключать и более серьёзных последствий, вплоть до глобального конфликта.

