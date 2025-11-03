В Европе заявили, что Калининград может стать точкой отсчёта для третьей мировой

Потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом пишет французское издание AgoraVox.

«Если НАТО попытается закрыть доступ Калининграда к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис Кеннеди-Хрущева (октябрь 1962 года), эпицентром которого был Калининград», — говорится в публикации.

Авторы материала выражают обеспокоенность возможностью того, что Калининград может стать очагом нового ракетного кризиса. Они также подчеркивают, что на фоне обострения отношений между Россией и США, напоминающего «холодную войну», и отказа Вашингтона от Договора о РСМД, нельзя исключать и более серьёзных последствий, вплоть до глобального конфликта.