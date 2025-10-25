Эти 12 российских городов меняли свои названия рекордное количество раз, а их лидер — целых 30

Чаще всего российские города меняли названия вследствие войн — как междоусобных, так и с другими странами. Вторая по частоте причина — революция 1917 года. Когда большевики отказывались от травмирующих воспоминаний о царизме, они меняли названия городов с религиозных и «романовских» на свои, коммунистические. Часто называли в честь членов партии. А после распада СССР в 1991-м опять пришла эпоха смены названий. В материале покажем города, которые чаще всего переименовывались.

Город Зарайск — непобедимый лидер

Город Зарайск менял название больше 10 раз. Раньше он назывался «Осётр». И «Заразск». Фото © Wikipedia / BorisBK

Его переименовывали, его название писали неправильно, однажды он даже сгорел. Город Зарайск менял своё название более 30 раз. В 1146 году, за год до основания Москвы, на реке Осётр, притоке Оки, основали одноимённое поселение. Оно стало городом, и красивым, поэтому потом Осётр переименовали в Красный. Потом туда перевезли из города Корсуня икону Николая Чудотворца — и Красный назвали городом святого Николы Корсунского.

Потом удельный князь города святого Николы Корсунского Фёдор Юрьевич погиб в битве с ордынцами на реке Воронеж, а его жена Евпраксия, чтобы не оказаться в плену, «случайно» выпала из окна с сыном Иваном. Травмы были несовместимы с жизнью, наши предки говорили в таких случаях «заразилась». Икона Николы Корсунского быстро получила обидное прозвище Никола Заразский... А потом и населённый пункт стал городом святого Николы Корсунского и Заразского.

Город святого Николы Корсунского и Заразского просто не мог существовать долго с такими «вайбами». Он сгорел. Но место было уж слишком хорошее, город отстроили заново. И назвали Новгородком. Потом он стал называться «Новгородок-на-Осётре». А ещё поколения через два его прозвали «Никола Заразской-на-Осётре». Всё, что получилось в Заразеске, останется в Заразеске... Такое название городу дали в XV веке. А потом он опять стал называться «Никола Заразский», это 1610 год. Впоследствии наименование менялось так: Новгородок-Заразский, Зараск, Заразской, Зарск, Зараз, Зорайск... В XIX веке топографическому безумию пришёл конец, с тех пор это нормальный город Зарайск.

Город Сочи — сменил пять названий, одно другого лучше

Город Сочи пять раз менял название, и они все разные! Мало какой город, кроме Зарайска, может этим похвастаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

В 1838 году на реке Соче русские войска основали укрепление, которое впоследствии назвали форт Александрия. Это в честь жены Николая II Александры Фёдоровны. В 1839 году солдатики попросили переименовать форт в Навагинское укрепление в честь 78-го Навагинского пехотного полка, который крепость и построил. В 1864-м, при Александре II, сыне Александры Фёдоровны, укрепление переименовали в пост Даховский. А с 1874 года под фортом вырос город — и его пришлось немного лишить военного духа, переименовав в Даховский посад. Внук Александра II Николай II переименовал в 1896 году этот город в Сочи. Название он не меняет по сей день, а в 2012 году принял зимнюю Олимпиаду.

Город Уссурийск — сменил пять названий, и все разные

Город Уссурийск основали во время освоения Приморья, но у него тогда было другое название. Фото © Wikipedia

Город Уссурийск находится в Приморье. Сейчас он стал вторым по количеству населения после Владивостока. Но начиналось всё постепенно. К плотному освоению Приморья в Российской империи приступили относительно поздно. С 1869-го (даты основания) по 1898 год город назывался «Никольское». С 1897-го по 1926 год это был просто Никольск. В 1926 году его переименовали в гордый Никольск-Уссурийский. А в 1935 году маршалом СССР стал Клим Ворошилов, в честь него и город стал называться «Ворошилов». Это было при Сталине, тот умер в 1953 году, и с 1957 года город носит название Уссурийск. В честь реки Уссури. Это слово происходит от китайского выражения «чёрная как сажа».

Город Киров — забавная чехарда с названиями

Город Киров тоже менял название пять раз. Но почти все названия были одинаковыми. Фото © Wikipedia / Novingalina

По истории этого города можно даже фильмы снимать, ну или делать смешные картинки. В 1181-м поселение основали свободные граждане Новгородской республики и назвали его «Хлынов». А к 1347 году город стал называться «Вятка» — видимо, в честь вятичей. И там была Вятская республика. В 1457 году «запахло жареным» — совсем близко к границам Вятской республики подобралось Русское царство. Город переименовали в Хлынов.

Но это никого не спасло, ведь поход Даниила Щени присоединил Вятскую землю к Москве. Около 1780 года данная история немного забылась, Екатерина II снова назвала город Вяткой. А в 1934 году случилось нечто, запустившее маховик сталинских репрессий. Убили Кирова. Сталин сначала загрустил и назвал Вятку в честь погибшего товарища. А потом испугался и устроил всем 1937 год. Но Киров до сих пор не переименовали на исторический лад.

Город Владикавказ — сменил пять названий и остался таким, каким был

Город Владикавказ имеет богатую историю. Екатерина II хотела владеть Кавказом, вот и присвоила крепости такое имя. Фото © Wikipedia / Vsia Osetia

В 1784 году войска Екатерины II назвали укрепление и город Владикавказом. Так поселение и жило в мире и спокойствии до 1931 года. Но грузинский революционер из дворян Серго Орджоникидзе чуть ли не с детства дружил со Сталиным, вследствие чего город назвали в честь его фамилии. В 1937 году большевик Серго умер, но не от расстрела, а от инфаркта. В 1944-м городу дали автохтонное осетинское название — Дзауджикау. А через 10 лет, в 1954 году, снова решили почтить память Серго Орджоникидзе. В 1990 году вернулось историческое название — Владикавказ.

Город Санкт-Петербург — всего лишь четыре стремительных смены названий

От Санкт-Петербурга до Санкт-Петербурга... Город носил разные названия, те менялись стремительно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В 1703 году Пётр I основал город Санкт-Петербург, который стал столицей Российской империи. На протяжении 211 лет название никого не беспокоило, хоть и звучало на европейский манер. Зато в 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую. Надо было «раскачивать» патриотические настроения, и Петербург стал Петроградом. В 1922 году появилось государство Советский Союз. А Владимир Ильич Ленин, его первый правитель, в 1924-м скончался. В честь вождя народов город прозвали Ленинградом. А в 1991 году Советский Союз распался. Теперь на севере снова петровский Санкт-Петербург.

Город Набережные Челны — четыре названия: от татар до генсека

Город Набережные Челны был основан татарами, а потом стал именоваться в честь генсека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vladimir salman

В 1172-м Чингисхан строил свою кочевую империю, Золотую Орду, и татарами на реке Каме был основан город Яр Чаллы. Татарская фраза переводится как «старый берег» или «каменный берег». В 1626 году татар в этом регионе было уже непростительно мало, Яр Чаллы перешёл под покровительство Русского государства. Русские назвали город Набережными Челнами. Созвучно и понятно! Но в 1982-м умер лидер СССР Леонид Ильич Брежнев. Поэтому город назвали «Брежнев». Название продержалось всего шесть лет, в 1988 году, под конец перестройки, это уже снова были Набережные Челны.

Город Нижний Новгород — раньше он был Горьким, и названий четыре

Нижний Новгород сначала так называли, потому что он был основан южнее обычного Великого Новгорода. Но и ему пришлось поменять название. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan_Kuznetsov

В красивом месте, где сливаются реки Ока и Волга, в 1221 году великий владимирский князь Юрий Всеволодович основал опорный пункт для защиты от коми-зырян, эрзян, марийцев и волжских булгар, которые тяжело переживали падение своего государства. Веками он носил имя Новгород Низовской земли, потому что был новым городом на южной границе русских земель. А север у нас вечно наверху. В XVII веке его для удобства переименовали в Нижний Новгород. А в 1932 году большевики назвали город Горьким, потому что там родился социалистический писатель Максим Горький. Но с 1990 года это снова Нижний Новгород.

Город Калининград — три названия, непростая судьба

Город Калининград — он не всегда был русским. Но навсегда останется русским. Сменил три названия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / polya_olya

Давным-давно на территории нынешнего Калининграда жили балтийские племена. Они были в чём-то родственны славянам, но в большей степени являлись финно-уграми. Высокими, русыми, европейскими финно-уграми. На литовском поселение на реке Преголе называлось «Твангсте». Это название устраивало обосновавшееся там прусское дворянство. Но в 1255-м здесь прочно обосновался агрессивный католический Тевтонский орден монахов-рыцарей. В честь Пржемысла Отакара II, чешского короля, город прозвали Кёнигсбергом. А потом случилась Вторая мировая. Кёнигсберг отошёл Советскому Союзу. И с 1946 года он называется Калининградом, названным в честь министра здравоохранения СССР Калинина.

Город Йошкар-Ола — сменил три разных названия

Йошкар-Ола не всегда была Йошкар-Олой. У неё было ещё два названия. Фото © Wikipedia / Alexxx1979

Столица Республики Марий Эл, где исторически жили марийцы. В 1584 году случилась Третья черемисская война, так Русское государство покоряло Казанское ханство. И одно из укреплений на землях марийцев (черемисов) назвали «Царевококшайск». Веками всех всё устраивало, но в 1917 году случилась революция, следом — гражданская война, а по итогам боевых действий Красной армии в 1919 году город назвали «Краснококшайск». К 1927 году созрел «тренд» на возвращение коренным народам России их традиционного языка и культуры. Поэтому город назвали Йошкар-Олой, что значит «красный город» в переводе с лугового марийского.

Город Кызыл — менял название три раза за 12 лет

Город Кызыл тоже менял название очень часто. История города началась с царского поселения, потом он стал столицей автономной республики. Фото © Wikipedia / Валерий Иргит

Город Кызыл — столица Республики Тыва. В 1914 году казаки всё ещё продолжали воевать с разными восточными народами за расширение Российской империи, поэтому после захвата края Урянхай сразу основали там крепость Белоцарск. Через четыре года казакам стали сильно мешать большевики. В 1918 году город ненадолго переименовали в Хем-Белдир, поскольку название отражало географическое положение и совпадало с названием местности. А в 1926 году Тувинская Народная Республика, тогда ещё не входившая в состав СССР, подписала с большим соседом договор о дружбе. Поэтому столицу назвали Кызыл, по-тувински это будет «красный».

Город Горно-Алтайск — сменил три имени

Город Горно-Алтайск тоже сменил три названия, прежде чем стать собой. Фото © Wikipedia

Этот город появился в XIX веке в устье реки Улалушки. Так причудливо сплелись алтайский и русский языки. На алтайском «улу» — это «большой». «Ла» — суффикс принадлежности. Такой же есть в японском языке, только там он звучит как «но». Например, «тетрадь Андрея» будет по-японски звучать как «Андурей но ното». Это мягко намекает нескольким современным российским лингвистам, что японский и алтайский — родственные языки. Ну а русский суффикс сделал всё это «Улалушкой». Итак, XIX век, на Улалушке основывается город Улала. Он спокойно существует до 1932 года, а потом большевики меняют название на Ойрот-Туру, то есть «город ойратов». Правда, ойраты, родственный алтайцам народ, жили немного в другом месте. После победы, в 1948 году, сталинские бюрократы назвали город Горно-Алтайском.