Россиянам хотят оставить шесть часов: В Литве поддержали ужесточение транзита

В офисе президента Литвы не видят причин возражать против сокращения времени автомобильного транзита россиян через страну в Калининградскую область и обратно с 24 до шести часов. Об этом заявил советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Мариус Чеснулявичюс.

По его словам, нынешний суточный лимит позволяет путешественникам отклоняться от маршрута и делать незапланированные остановки. Шести часов, считает советник, достаточно, чтобы пересечь территорию Литвы, в том числе с остановкой на заправке.

С инициативой ужесточить правила выступил депутат Сейма Арвидас Анушаускас. Он зарегистрировал поправки, которые предлагают ограничить стандартное время транзита шестью часами. Если парламент их одобрит, изменения должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Контролировать соблюдение маршрута предлагается с помощью автоматической системы распознавания автомобильных номеров. При этом для поломок, ДТП, очередей на границе и сложных погодных условий предусмотрены исключения — в таких случаях поездка сможет занять больше времени, но не более действующего максимума в 24 часа.

Литовские власти объясняют инициативу ростом числа нарушений. По данным пограничной службы страны, в 2024 году было зафиксировано 360 случаев злоупотребления режимом транзита, а в 2025-м — уже 1493. За прошлый год через Литву по упрощённым транзитным документам проехали почти 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами.

МИД Литвы уже получил обращение Анушаускаса и сейчас его рассматривает. Сам депутат также предложил добиваться изменения правил транзита на уровне Евросоюза.

Ранее Life.ru рассказывал, что Литва уже усиливала контроль за россиянами, следующими транзитом в Калининградскую область: пограничникам, полиции и службе общественной безопасности поручили совместно отслеживать такие поездки и оперативно реагировать на нарушения.