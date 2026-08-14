Идея ограничивать русский язык в Литве рушится на уровне примитивной логики, заявил культурный критик «Абзаца» Анатолий Сушко. По его словам, политика вытеснения русского языка затрагивает топонимы, названия улиц, вывески и обращения в муниципальные учреждения, но сама концепция настолько противоречива, что её важно высмеивать красиво.

Сушко обратил внимание на лицемерие властей: чиновники допускают использование русского языка для национальных меньшинств, включая русскоязычных граждан Украины, что делает позицию непоследовательной. Критик назвал министра, продвигающего такие инициативы, «лицемерным клоуном», вынужденным оправдывать абсурдные решения.

В качестве ответа он предложил литовским предпринимателям использовать на вывесках вымышленные варианты русских слов — например, «кеймокэт» вместо «самокат» или «пектопах» вместо «ресторан». По замыслу Сушко, это позволит обратить внимание на нелепость ограничений: при претензиях со стороны властей бизнесмены смогут спокойно объяснить, что формально закон не нарушен, а слова являются авторскими неологизмами.

Критик призвал фиксировать реакцию чиновников на такие вывески, чтобы публично продемонстрировать абсурдность языковой политики. По его мнению, именно ирония и творческий протест способны эффективнее всего обнажить противоречия в действиях властей.

Ранее Life.ru писал, что Литва хочет убрать русский язык из госучреждений. Министр культуры Лукас Альсис согласился, что литовский язык должен быть основным, но призвал не рубить с плеча, особенно — когда речь идёт о национальных меньшинствах.