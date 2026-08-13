В Литве министр призвал думать об украинцах при отказе от русского языка

Литва хочет убрать русский из госучреждений, но не всё так просто. Министр культуры Лукас Альсис согласен, что литовский язык должен быть основным, но призывает не рубить с плеча. Особенно — когда речь идёт о национальных меньшинствах, сообщает издание Delfi.

«Украинцам может быть проще общаться по-русски», — напомнил он. И добавил, что наряду с литовским можно использовать английский или французский.

Так министр отреагировал на решение мэрии Вильнюса не принимать обращения на русском.

Ранее сообщалось, что в Литве власти решили убрать произведения русских классиков из школьной программы для нацменьшинств. Список изменений подготовят специалисты, а не политики. Кроме того, в программу предложили добавить украинского поэта Тараса Шевченко. В стране уверены, что это поможет литовской молодёжи лучше понять украинскую культуру и идентичность.