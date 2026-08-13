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13 августа, 13:48

В Литве министр призвал думать об украинцах при отказе от русского языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A. Aleksandravicius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A. Aleksandravicius

Литва хочет убрать русский из госучреждений, но не всё так просто. Министр культуры Лукас Альсис согласен, что литовский язык должен быть основным, но призывает не рубить с плеча. Особенно — когда речь идёт о национальных меньшинствах, сообщает издание Delfi.

«Украинцам может быть проще общаться по-русски», — напомнил он. И добавил, что наряду с литовским можно использовать английский или французский.

Так министр отреагировал на решение мэрии Вильнюса не принимать обращения на русском.

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Ранее сообщалось, что в Литве власти решили убрать произведения русских классиков из школьной программы для нацменьшинств. Список изменений подготовят специалисты, а не политики. Кроме того, в программу предложили добавить украинского поэта Тараса Шевченко. В стране уверены, что это поможет литовской молодёжи лучше понять украинскую культуру и идентичность.

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Наталья Демьянова
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