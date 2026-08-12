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12 августа, 12:05

Глава Минобороны Молдавии Носатый сделал вид, что не понимает русский язык

Обложка © ТАСС / Анатолий Носатый

Обложка © ТАСС / Анатолий Носатый

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый во время брифинга отказался отвечать на заданный ему по-русски вопрос, заявив, что не понимает язык. При этом в официальной биографии чиновника указано, что он владеет русским.

Инцидент произошёл во время общения главы оборонного ведомства с журналистами. Когда один из представителей СМИ обратился к Носатому на русском, министр заявил, что не понимает вопрос.

При этом, согласно размещённому на сайте правительства Молдавии резюме Носатого, он владеет тремя языками — румынским, русским и английским. В начале 1990-х будущий министр также проходил обучение в военных учебных заведениях Киева и Одессы.

На пляже во Львовской области произошёл конфликт из-за песен на русском языке
На пляже во Львовской области произошёл конфликт из-за песен на русском языке

Статус русского языка в Молдавии в последние годы неоднократно становился предметом политических споров. Парламент страны в первом чтении принял кодекс, который фактически запрещает использование русского языка в законодательном органе, отменяя обязательный перевод документов и блокируя дебаты на нём.

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Анастасия Никонорова
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