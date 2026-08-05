На пляже во Львовской области произошёл конфликт из-за песен на русском языке

В западноукраинском городе Трускавец Львовской области произошёл инцидент, связанный с публичным исполнением музыкальных произведений на русском языке. На одном из городских пляжей отдыхающие включили песни на русском языке на высокой громкости, пишет «Страна.ua».

На пляже в Львовской области произошёл конфликт из-за песен на русском языке. Видео © Telegram / Политика Страны

Другая посетительница зоны отдыха обратилась к компании с просьбой выключить музыку, однако слушавшие отказались удовлетворить требование. Конфликт привлёк внимание сотрудников полиции, которые составили протоколы на нарушителей.

В региональной полиции сообщили, что к административной ответственности будут привлечены две женщины и мужчина в возрасте от 55 до 70 лет, временно проживающие в соседнем Дрогобычском районе. Им грозит наказание по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий или за публичное неуважение к государственному языку.

Ранее аналогичный случай произошёл в Дрогобыче, где двух гражданок Украины заставили публично извиниться за прослушивание русскоязычной музыки. Эти эпизоды демонстрируют ужесточение неформального контроля за использованием русского языка в украинском обществе, несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на прослушивание песен.