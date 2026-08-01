Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 06:16

Без работы и школы: На Украине хотят лишать прав жителей, не говорящих на мове

Бельская: Русскоязычных украинцев следует лишать прав для перехода на мову

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Русскоязычных жителей Украины предложили вынуждать переходить на украинский язык с помощью ограничений при трудоустройстве и получении образования. С такой инициативой в интервью публицисту Максиму Прудеусу выступила арт-директор платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская.

Она посетовала, что среди подростков, родившихся уже после Майдана, по-прежнему много тех, кто говорит преимущественно по-русски. По её мнению, призывы использовать государственный язык на такие семьи не действуют.

«На них может подействовать только власть», — заявила Бельская.

Она предложила создать условия, при которых русскоязычным будет сложнее устроиться на работу, а их детям — попасть в хороший детский сад или школу.

МИД РФ обвинил страны Прибалтики в подготовке депортации русскоязычных граждан
МИД РФ обвинил страны Прибалтики в подготовке депортации русскоязычных граждан

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о запрете публичного исполнения и показа произведений на русском языке. Ограничения могут распространиться на книги, музыку, спектакли, фильмы и клипы. Документ также предусматривает языковые требования для депутатов, чиновников, кандидатов на выборные должности и частных исполнителей. Русский язык хотят дополнительно ограничить и в частных учебных заведениях.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Работа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar