Без работы и школы: На Украине хотят лишать прав жителей, не говорящих на мове

Русскоязычных жителей Украины предложили вынуждать переходить на украинский язык с помощью ограничений при трудоустройстве и получении образования. С такой инициативой в интервью публицисту Максиму Прудеусу выступила арт-директор платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская.

Она посетовала, что среди подростков, родившихся уже после Майдана, по-прежнему много тех, кто говорит преимущественно по-русски. По её мнению, призывы использовать государственный язык на такие семьи не действуют.

«На них может подействовать только власть», — заявила Бельская.

Она предложила создать условия, при которых русскоязычным будет сложнее устроиться на работу, а их детям — попасть в хороший детский сад или школу.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о запрете публичного исполнения и показа произведений на русском языке. Ограничения могут распространиться на книги, музыку, спектакли, фильмы и клипы. Документ также предусматривает языковые требования для депутатов, чиновников, кандидатов на выборные должности и частных исполнителей. Русский язык хотят дополнительно ограничить и в частных учебных заведениях.