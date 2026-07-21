В Раду внесли законопроект о запрете русскоязычных произведений

В Верховную раду внесли законопроект, запрещающий публично исполнять и демонстрировать произведения на русском языке. Ограничения могут затронуть литературу, музыку, спектакли и другие виды искусства. Об этом стало известно из текста проекта закона на сайте парламента.

Под действие инициативы также попадут фонограммы, видеозаписи и клипы, содержащие русскоязычные композиции. Сейчас украинское законодательство ограничивает творчество российских авторов, но не устанавливает прямой запрет по языковому признаку.

Авторы документа предлагают расширить перечень лиц, обязанных владеть украинским. Требование должно распространяться на народных депутатов, руководителей государственных учреждений и частных исполнителей.

Кандидатам на выборные должности, включая претендентов на пост президента, придётся подтверждать знание государственного языка специальным сертификатом. Поправки могут затронуть и образовательную сферу. Частным учебным заведениям намерены ограничить возможность выбирать русский для преподавания.

Инициативу подготовили более 60 парламентариев, среди которых главы профильных комитетов Никита Потураев и Сергей Бабак. Законопроект №1 5412 зарегистрирован 15 июля и сейчас рассматривается в комитетах Рады.

Ранее Lifr.ru рассказывал, что учительницу в Киеве наказали за русский язык. Педагог показала первоклассникам советский мультфильм и получила штраф.