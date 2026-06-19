Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал подписанный Владимиром Зеленским закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите на Украине. Отвечая на вопрос РИА «Новости», он заявил, что организация выступает за языковую свободу и поддерживает разнообразие языков и культур в любой стране.

«Мы принципиально верим в культурную свободу, языковую свободу. Разнообразие языков и культур в любой стране — это то, что следует поддерживать», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Теперь Украина не применяет к русскому языку положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. Официальной реакции Киева на заявление ООН пока не последовало.