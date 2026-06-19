В ООН заявили о поддержке языкового разнообразия после закона на Украине
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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал подписанный Владимиром Зеленским закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите на Украине. Отвечая на вопрос РИА «Новости», он заявил, что организация выступает за языковую свободу и поддерживает разнообразие языков и культур в любой стране.
«Мы принципиально верим в культурную свободу, языковую свободу. Разнообразие языков и культур в любой стране — это то, что следует поддерживать», — сказал Дюжаррик на брифинге.
Теперь Украина не применяет к русскому языку положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. Официальной реакции Киева на заявление ООН пока не последовало.
Напомним, лидер киевского режима Владимир Зеленский утвердил законодательный акт, который исключает русский язык из числа тех, на которые распространяются гарантии Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Эти изменения коснулись также и образовательной сферы: учащихся призывают переходить на украинский язык не только во время уроков, но и в повседневном общении за пределами учебных заведений. В то же время власти Крыма заявили, что не планируют пересматривать статус украинского языка и намерены сохранить его в числе официальных языков региона, не усматривая оснований для изменения сложившегося положения.
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