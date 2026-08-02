«Больше такого не повторится»: На Украине женщин заставили извиняться за русскую музыку

В городе Дрогобыч Львовской области двух женщин заставили публично извиниться после конфликта из-за музыки на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В Дрогобыче Львовской области двух дончанок заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке. Видео © Telegram / Политика Страны

По данным издания, ранее между женщинами и другой компанией произошла ссора в беседке. Одна из участниц попросила выключить музыку на русском языке, однако получила отказ.

Как сообщалось, конфликт перерос в перепалку, после чего на место вызвали полицию.

Позже «Страна.ua» опубликовало видео, на котором женщины произносят извинения по подсказке мужчины за кадром.

«Мы извиняемся перед общиной. Больше такого не повторится. Извиняемся за своё поведение», — сказали они.

Ранее полиция Польши применила газ против украинских болельщиков во время матча киевского «Динамо» и греческого ПАОК в Люблине. Конфликт возник после появления российского флага на трибуне, куда фанаты попытались прорваться. «Динамо» уже предупреждало поклонников о риске провокаций и призывало их не посещать игру.