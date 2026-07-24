Взбешённых из-за флага России украинцев усмирили газом на матче «Динамо» – ПАОК

Польские полицейские во время матча киевского «Динамо» с греческим ПАОК в Люблине применили газ против украинских болельщиков, которые пришли в бешенство из-за фанатов с флагом России.

Польская полиция задула газом украинских болельщиков. Видео © X / GroBi_22, Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / Тамир Шейх

Украинцы попытались прорваться в сектор соперника после того, как греческие и польские зрители вывесили там российский триколор. Они утверждали, что с трибуны звучали антиукраинские лозунги.

Ранее руководство «Динамо» отказалось от выделенной гостевой квоты и призвало своих поклонников не приезжать на встречу, предупреждая о возможных провокациях и конфликтах.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский флаг, показанный болельщиками ПАОКа на матче с киевским «Динамо» в Люблине, спровоцировал негативную реакцию украинских фанатов и потасовку на трибунах. Кстати первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы завершилась победой греческой команды со счётом 3:2.