Глава федерации футбола Украины Шевченко в эфире показал низкий уровень «мовы»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Шевченко во время прямого эфира попытался перейти на украинский язык, но испытал серьёзные трудности. Знаменитый футболист, в повседневной жизни говорящий на русском, а также свободно владеющий итальянским и английским, делал долгие паузы, чтобы подобрать нужные слова.

Шевченко также не смог вспомнить новое название турнира «Кожаный мяч», который ранее был переименован из-за ассоциаций с советским прошлым. Он так и не смог произнести вариант «Школьный мяч», вызвав неловкость. После продолжительных заминок ведущий предложил отпустить гостя.

В соцсетях украинские пользователи активно обсуждают видео, а некоторые в шутку предлагают устроить дебаты между Шевченко и мэром Киева Виталием Кличко — исключительно на государственном языке. По их мнению, такая беседа сложилась бы потому, что в реальной жизни они говорят по-русски, и им трудно выразить своё мнение на украинском.

Ранее Шевченко не раз подчёркивал свою патриотическую позицию, однако публичный языковой тест вызвал у публики смешанные чувства.

«Они сидели за одним столом с Кличко и провели бы какие-то дебаты или обсуждали бы какую-то тему. Это было бы интересное сражение», — высказался комментатор.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что значительная часть украинцев среднего возраста не проявляет интереса к изучению и использованию украинского языка — миллионы людей до сих пор не знают «мову» и не хотят её учить, что политик назвал «массовым равнодушием». По его словам, многие за 40 спокойно признаются, что не владеют украинским, а без его широкого применения в повседневной жизни невозможно полноценное развитие государства.