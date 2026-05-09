«Штаб для насущных проблем»: В Киеве придумали новый способ защищать «мову» от русского языка

На Украине приняли решение о создании координационного совета по языковой политике. Новый орган займётся продвижением украинского и борьбой с русским, заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская.

По словам чиновницы, сейчас государственный язык столкнулся с «глобальными вызовами», и профильное министерство в одиночку неспособно обеспечить его распространение в стране.

«Инициировали создание координационного совета по языковой политике. И мне кажется, это должен быть штаб, где должны приниматься решения для насущных проблем», — сказала Ивановская в эфире телеканала «Киев 24».

По её замыслу, в состав совета войдут представители МИД, Совета национальной безопасности и министерства образования, которое отвечает за «языковую стойкость» молодого поколения. Возглавит орган министр культуры Татьяна Бережная.

Омбудсмен также подчеркнула, что речь идёт о превращении украинского в язык межнационального общения вместо русского. А также назвала проблемой то, что в полиэтнической Украине эту функцию до сих пор выполняет великий и могучий.

Недавно украинский видеоблогер записал ролик для TikTok, который стремительно расходится по соцсети и провоцирует оживлённые дискуссии среди пользователей. Автор обратил внимание на то, что за последние несколько месяцев в общественных местах Киева русская речь стала звучать заметно чаще — в отличие от недавнего прошлого, когда подобное считалось большой редкостью. Своими наблюдениями он поделился с подписчиками, назвав происходящее настоящим возрождением русского языка на территории страны.