Ющенко заявил о массовом безразличии жителей Украины к украинскому языку

Значительная часть украинцев среднего возраста не проявляет интереса к изучению и активному использованию украинского языка. Об этом бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук*.

«Миллионы людей до сих пор не знают «мову» и не хотят её учить», — отметил Ющенко

Политики назвал такую тенденцию «массовым равнодушием». По его словам, многие спокойно признаются, что не владеют украинским языком, хотя им уже за 40 лет.

Экс-президент подчеркнул, что без широкого применения украинского в повседневной жизни невозможно полноценное развитие государства.

«Язык на две трети определяет субъектность народа и его способность быть самостоятельной политической и культурной единицей», — добавил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине хотят ещё сильнее «задушить» русский язык, создав целый координационный совет по борьбе с ним.

