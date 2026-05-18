Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 05:38

Ющенко заявил о массовом безразличии жителей Украины к украинскому языку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Значительная часть украинцев среднего возраста не проявляет интереса к изучению и активному использованию украинского языка. Об этом бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук*.

«Миллионы людей до сих пор не знают «мову» и не хотят её учить», — отметил Ющенко

Политики назвал такую тенденцию «массовым равнодушием». По его словам, многие спокойно признаются, что не владеют украинским языком, хотя им уже за 40 лет.

Экс-президент подчеркнул, что без широкого применения украинского в повседневной жизни невозможно полноценное развитие государства.

«Язык на две трети определяет субъектность народа и его способность быть самостоятельной политической и культурной единицей», — добавил он.

Украинского футболиста удалили с поля за выкрики не на мове
Украинского футболиста удалили с поля за выкрики не на мове

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине хотят ещё сильнее «задушить» русский язык, создав целый координационный совет по борьбе с ним. Власти считают большой проблемой то, что в стране для полиэтнического общения до сих пор используется наш великий и могучий.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

* Внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Виктор Ющенко
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar