Россия будет считать Литву частью ядерной системы НАТО при отмене запрета на ОМП

Россия будет рассматривать Литву как часть ядерной инфраструктуры НАТО, если республика снимет запрет на размещение оружия массового поражения. Такой сценарий разобрал RT, оценив возможные изменения военной обстановки в Прибалтике.

По данным издания, отмена ограничения сама по себе не приведёт к появлению ядерного оружия. Для его размещения потребуются подготовленные аэродромы, носители, охрана и обеспечивающие подразделения. При этом ядерные возможности альянса опираются на потенциал США.

Значение имеет расположение республики между Калининградской областью РФ и Белоруссией, связанной с Россией в военной сфере. Создавать новую инфраструктуру пришлось бы в регионе, где уже действуют российские ракетные, авиационные, военно-морские силы и ПВО.

Для ВС РФ в таком случае возрастёт роль разведки, контроля воздушного пространства, ПВО и ПРО. Дополнительное значение получит защита командных пунктов и мобильных систем. Одновременно теснее станет взаимодействие Польши, Литвы, Латвии и Эстонии внутри НАТО.

Напомним, 22 сентября Сейм Литвы поддержал отмену конституционного запрета на размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз на этапе рассмотрения инициативы. Окончательное решение пока не принято: для изменения конституции необходимы два голосования с интервалом не менее трёх месяцев, на каждом из которых поправку должны поддержать минимум 94 из 141 парламентария.