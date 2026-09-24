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Регион
Опубликовано 24 сентября, 07:48

Россия будет считать Литву частью ядерной системы НАТО при отмене запрета на ОМП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Россия будет рассматривать Литву как часть ядерной инфраструктуры НАТО, если республика снимет запрет на размещение оружия массового поражения. Такой сценарий разобрал RT, оценив возможные изменения военной обстановки в Прибалтике.

По данным издания, отмена ограничения сама по себе не приведёт к появлению ядерного оружия. Для его размещения потребуются подготовленные аэродромы, носители, охрана и обеспечивающие подразделения. При этом ядерные возможности альянса опираются на потенциал США.

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Значение имеет расположение республики между Калининградской областью РФ и Белоруссией, связанной с Россией в военной сфере. Создавать новую инфраструктуру пришлось бы в регионе, где уже действуют российские ракетные, авиационные, военно-морские силы и ПВО.

Для ВС РФ в таком случае возрастёт роль разведки, контроля воздушного пространства, ПВО и ПРО. Дополнительное значение получит защита командных пунктов и мобильных систем. Одновременно теснее станет взаимодействие Польши, Литвы, Латвии и Эстонии внутри НАТО.

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Напомним, 22 сентября Сейм Литвы поддержал отмену конституционного запрета на размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз на этапе рассмотрения инициативы. Окончательное решение пока не принято: для изменения конституции необходимы два голосования с интервалом не менее трёх месяцев, на каждом из которых поправку должны поддержать минимум 94 из 141 парламентария.

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Борис Эльфанд
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