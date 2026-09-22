Сейм Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы поддержал на этапе рассмотрения исключение из конституции нормы, запрещающей размещать в стране оружие массового поражения и иностранные военные базы. За инициативу проголосовали 99 парламентариев, 13 выступили против, ещё пятеро воздержались.

Сторонники поправки объясняют её необходимостью привести конституционные нормы в соответствие с нынешней политикой безопасности страны и участием в НАТО. Отмена ограничения юридически устранит существующий барьер для возможного размещения союзной военной инфраструктуры и участия в механизмах ядерного сдерживания альянса.

Однако сегодняшнее голосование не означает окончательного изменения конституции. Для принятия поправки Сейму потребуется провести два голосования с перерывом не менее трёх месяцев, причём каждый раз инициативу должны поддержать минимум две трети депутатов — 94 из 141.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное снятие запрета на размещение ядерного оружия в Литве, по мнению Москвы, не повысит безопасность республики. По его словам, это лишь сделает страну целью для российских боеголовок.