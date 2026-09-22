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Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:36

«Дадим отпор»: Премьер Литвы пообещал бросить солдат в бой в случае нападения России

Премьер Синкявичюс заявил о готовности Литвы «вступить в бой» при нападении РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Литва намерена оказать сопротивление в случае нападения, а власти страны уже подготовили планы действий при различных кризисных сценариях. Об этом премьер-министр Миндаугас Синкявичюс рассказал в интервью Би-би-си.

Глава правительства утверждает, что жители республики ощущают угрозу со стороны России, упомянув в том числе случаи появления беспилотников в литовском воздушном пространстве. По словам Синкявичюса, при атаке страна «даст отпор» и «вступит в бой».

Одновременно власти прорабатывают меры для защиты гражданского населения. Среди них премьер назвал организованный вывоз пожилых людей из городов и такую схему движения транспорта, которая позволила бы избежать массовых заторов.

«Мы рассматриваем различные сценарии, не все из которых широко обсуждаются публично», — сказал Синкявичюс.

Он добавил, что Вильнюс исходит из наличия конкретных рисков, хотя, по его словам, подобные эпизоды происходят не ежедневно.

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Подготовка маршрутов на случай кризиса ведётся в стране уже сейчас. Ранее Life.ru сообщал, что власти предусмотрели три основных направления эвакуации жителей Вильнюса, одно из которых ведёт к границе с Польшей.

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Владимир Озеров
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