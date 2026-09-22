Литва заключила десятилетний контракт на поставки природного газа из США. Топливо будут поставлять в республику с 2027 по 2036 год. Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы.

Соглашение подписали литовская энергетическая компания Ignitis и американская EQT Corporation. Каждый год республика будет получать около 1 ТВт·ч газа — один груз сжиженного природного газа. Этот объём должен покрыть около 40% потребности бытовых потребителей Литвы.

Контракт также предусматривает новый для Ignitis подход к ценообразованию. Стоимость газа свяжут сразу с двумя индексами — американским Henry Hub и европейским TTF. В Минэнерго рассчитывают, что такая схема снизит зависимость потребителей от резких изменений цен на европейском рынке.

Соглашение заключили после конкурса на долгосрочные поставки СПГ, который Ignitis объявила в августе. Лучшее предложение, по данным литовского ведомства, представила EQT Corporation.

Литва использует для импорта СПГ терминал в Клайпеде. Страна также получает газ из других источников и располагает резервами в Инчукалнском подземном хранилище в Латвии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал снижение конкурентоспособности экономики Германии с отказом Берлина от российского трубопроводного газа. По его словам, после смены структуры поставок ФРГ стала приобретать более дорогой газ на других рынках, в том числе у США. Песков также заявил, что экономическая ситуация отражается на настроениях немецких избирателей. Он назвал поиск частью граждан альтернативы действующей власти естественным процессом.