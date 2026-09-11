«Они, дурачки, не понимают»: НАТО не поможет Литве в случае прямого конфликта с РФ, заявил Медведев

Литва может исчезнуть с карты мира в случае военного конфликта, а пятая статья НАТО о коллективной обороне не будет реализована. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя намерение Вильнюса снять запрет на размещение ядерного оружия.

По словам политика, Литва обсуждает изменение конституции, которая закрепляет её безъядерный статус. Медведев считает, что таким образом страна может открыть возможность для размещения на своей территории ядерного оружия. Он предупредил, что в случае ответных действий России другие страны НАТО не станут воевать за Литву.

По мнению Медведева, реализация пятой статьи альянса в такой ситуации могла бы привести к глобальной катастрофе. Зампред Совбеза добавил, что прибалтийская республика «зря это делает», так как в случае реального конфликта может исчезнуть с карты мира.

Ранее Дмитрий Медведев назвал враньём распространяемые слухи и якобы намерении властей вскоре провести мобилизацию в России. По его словам, эти сообщения вбрасываются на фоне неудач ВСУ на поле боя и призваны повлиять на информационную повестку.