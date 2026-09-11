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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 11 сентября, 16:04

Медведев: РФ должна поставить точку в СВО так, чтобы потом никто не «пискнул»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, итог СВО необходимо закрепить так, чтобы в дальнейшем никто не смог попытаться пересмотреть достигнутые результаты.

«Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново всё это отматывать», — сказал Медведев.

Медведев: Некоторые подразделения ВСУ укомплектованы лишь на 20–30%
Медведев: Некоторые подразделения ВСУ укомплектованы лишь на 20–30%

Ранее Медведев сообщил, что Россия не нуждается в новой мобилизации, а распространяемые утверждения о том, что страна якобы находится «на её пороге», являются ложью и провокацией.

Официальные заявления и главные события в зоне спецоперации — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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