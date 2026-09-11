Медведев: РФ должна поставить точку в СВО так, чтобы потом никто не «пискнул»

Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, итог СВО необходимо закрепить так, чтобы в дальнейшем никто не смог попытаться пересмотреть достигнутые результаты.

«Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново всё это отматывать», — сказал Медведев.

Ранее Медведев сообщил, что Россия не нуждается в новой мобилизации, а распространяемые утверждения о том, что страна якобы находится «на её пороге», являются ложью и провокацией.