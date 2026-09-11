Медведев: РФ должна поставить точку в СВО так, чтобы потом никто не «пискнул»
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Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, итог СВО необходимо закрепить так, чтобы в дальнейшем никто не смог попытаться пересмотреть достигнутые результаты.
«Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново всё это отматывать», — сказал Медведев.
Ранее Медведев сообщил, что Россия не нуждается в новой мобилизации, а распространяемые утверждения о том, что страна якобы находится «на её пороге», являются ложью и провокацией.
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