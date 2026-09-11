Пурга и враньё: Медведев ответил на слухи о мобилизации в России

Россия не нуждается в новой мобилизации, а распространяемые утверждения о том, что страна якобы находится «на её пороге», являются ложью и провокацией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, подобные сообщения распространяются на фоне сложной ситуации в украинских войсках и призваны изменить информационную повестку.

«Они разгоняют вот пургу по поводу того, что Россия „на пороге мобилизации“. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также связал появление подобных сообщений с предстоящими выборами в Государственную думу.

«Всё это враньё, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу», — заявил он.