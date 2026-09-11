Пурга и враньё: Медведев ответил на слухи о мобилизации в России
Медведев назвал враньём и провокацией слухи о мобилизации в России
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Россия не нуждается в новой мобилизации, а распространяемые утверждения о том, что страна якобы находится «на её пороге», являются ложью и провокацией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, подобные сообщения распространяются на фоне сложной ситуации в украинских войсках и призваны изменить информационную повестку.
«Они разгоняют вот пургу по поводу того, что Россия „на пороге мобилизации“. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации», — подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза также связал появление подобных сообщений с предстоящими выборами в Государственную думу.
«Всё это враньё, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу», — заявил он.
Ранее Владимир Путин официально опроверг планы по проведению новой мобилизации в России. Президент подчеркнул, что текущая ситуация не требует таких мер, а слухи назвал «чушью собачьей».
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