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Опубликовано 11 сентября, 15:52

Пурга и враньё: Медведев ответил на слухи о мобилизации в России

Медведев назвал враньём и провокацией слухи о мобилизации в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Россия не нуждается в новой мобилизации, а распространяемые утверждения о том, что страна якобы находится «на её пороге», являются ложью и провокацией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, подобные сообщения распространяются на фоне сложной ситуации в украинских войсках и призваны изменить информационную повестку.

«Они разгоняют вот пургу по поводу того, что Россия „на пороге мобилизации“. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также связал появление подобных сообщений с предстоящими выборами в Государственную думу.

«Всё это враньё, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу», — заявил он.

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Ранее Владимир Путин официально опроверг планы по проведению новой мобилизации в России. Президент подчеркнул, что текущая ситуация не требует таких мер, а слухи назвал «чушью собачьей».

Больше новостей о ходе спецоперации и Вооружённых силах России — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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