Медведев: Некоторые подразделения ВСУ укомплектованы лишь на 20–30%

Укомплектованность некоторых подразделений Вооружённых сил Украины сейчас может составлять лишь 20–30%. Такую оценку дал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«У нашего противника всё очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20–30%», — заявил политик.

Ранее Life.ru сообщал, что главком ВСУ Михаил Драпатый приостановил принудительное пополнение ряда штурмовых полков мобилизованными и резервистами. Тогда источники «Украинской правды» говорили об изменении системы комплектования этих подразделений.