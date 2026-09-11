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Опубликовано 11 сентября, 15:52

Медведев: Некоторые подразделения ВСУ укомплектованы лишь на 20–30%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Укомплектованность некоторых подразделений Вооружённых сил Украины сейчас может составлять лишь 20–30%. Такую оценку дал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«У нашего противника всё очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20–30%», — заявил политик.

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Ранее Life.ru сообщал, что главком ВСУ Михаил Драпатый приостановил принудительное пополнение ряда штурмовых полков мобилизованными и резервистами. Тогда источники «Украинской правды» говорили об изменении системы комплектования этих подразделений.

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Марина Фещенко
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