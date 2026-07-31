Драпатый приостановил пополнение штурмполков ВСУ мобилизованными и резервистами

Новый главком ВСУ Драпатый распорядился прекратить принудительное пополнение штурмовых подразделений. Информацию об этом со ссылкой на источники в четырёх полках опубликовала «Украинская правда».

Приказ вступил в силу с полуночи 26 июля. С этого момента командирам запретили черпать людские ресурсы из территориальных центров комплектования и батальонов резерва.

По словам собеседников издания, теперь невозможно не только забирать новобранцев из ТЦК, но и осуществлять перевод военнослужащих из других частей в штурмовые полки. Оставлена лишь одна лазейка для возвращения самовольщиков, покинувших службу до 12 июня.

Ситуация породила хаос в процессе комплектования. Один из источников признался, что двое бойцов уже успели уйти из прежних подразделений в ожидании перевода, однако теперь их судьба повисла в воздухе.

Ранее отдельные соединения обладали эксклюзивными привилегиями на постоянное наращивание штата. Речь идёт о 425-м полку «Скала» и 225-м полку, которые могли бесконтрольно раздувать численность.

Так, батальон «Скала», чей штат не должен превышать трёх-четырёх тысяч штыков, разросся до более чем десяти тысяч человек. Другие же эффективные подразделения подобных возможностей не имели.

В публикации прямо указывается на причину такого неравенства. Отмечается, что оба соединения пользовались прямым покровительством прежнего главкома Александра Сырского, обладая большей автономией и лучшим снабжением по сравнению с остальными частями.

Накануне Михаил Драпатый приступил к кадровым чисткам в высшем командовании ВСУ, отстранив от должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича. Генерал занимал пост с 2022 года и считался ключевой фигурой в иерархии, приближённой к прежнему главкому Александру Сырскому. Грузевича называют идеологом жёсткой мобилизации и противником установки камер в военкоматах. До штабной должности он командовал 53-й отдельной механизированной бригадой, воевавшей в Донбассе.