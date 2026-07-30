В Раде заявили об отстранении Драпатым главы логистики ВСУ Карпенко

В Верховной раде заявили о кадровых перестановках в руководстве украинской армии. По словам депутата Марьяны Безуглой, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики Владимира Карпенко.

Карпенко считался человеком, близким к бывшему главкому Александру Сырскому. В публикации Безуглая также обвинила генерала в проблемах с обеспечением войск, организацией логистики, ремонтом техники и коррупции.

По информации нардепа, новым руководителем командования сил логистики назначен Юрий Погребной. Официального подтверждения увольнения Карпенко со стороны украинского военного руководства на момент публикации не поступало.

Напомним, если верить Марьяне Безуглой, сегодня своей должности по указу Михаила Драпатого также лишился начальник штаба сухопутных войск Александр Грузевич. О нём говорят, как об ещё одном человеке Александра Сырского, выполнявшем важные функции в структуре ВСУ.