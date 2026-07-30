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Регион
30 июля, 16:11

В Раде заявили об отстранении Драпатым главы логистики ВСУ Карпенко

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

В Верховной раде заявили о кадровых перестановках в руководстве украинской армии. По словам депутата Марьяны Безуглой, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики Владимира Карпенко.

Карпенко считался человеком, близким к бывшему главкому Александру Сырскому. В публикации Безуглая также обвинила генерала в проблемах с обеспечением войск, организацией логистики, ремонтом техники и коррупции.

По информации нардепа, новым руководителем командования сил логистики назначен Юрий Погребной. Официального подтверждения увольнения Карпенко со стороны украинского военного руководства на момент публикации не поступало.

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Напомним, если верить Марьяне Безуглой, сегодня своей должности по указу Михаила Драпатого также лишился начальник штаба сухопутных войск Александр Грузевич. О нём говорят, как об ещё одном человеке Александра Сырского, выполнявшем важные функции в структуре ВСУ.

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