225-й отдельный штурмовой полк ВСУ перешёл в оперативное подчинение 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск. Информацию подтвердили украинские источники. При этом «мясной полк» не вошёл в штатный состав корпуса. Речь идёт именно об оперативном переподчинении подразделения.

В российских силовых структурах считают, что этот шаг связан с постепенным отказом Киева от прежней модели штурмовых войск. Собеседник РИА «Новости» назвал её «мёртворождённым проектом» и заявил, что подразделения теперь распределяют между другими соединениями.

Перестройка началась после смены главнокомандующего ВСУ. С 26 июля штурмовые полки перестали получать прежнее пополнение из резервных батальонов и числа новомобилизованных. Об этом сообщала «Украинская правда», а представители одного из подразделений подтверждали паузу в наборе.

В российских силовых структурах также утверждают, что 225-й полк получил скандальную известность из-за жестокого обращения с подчинёнными и высоких небоевых потерь.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве допустили создание единого резерва главкома из штурмовых подразделений ВСУ. По словам замглавы офиса Зеленского Павла Палисы, большую часть таких частей могут свести под одно командование. При этом часть подразделений может остаться в подчинении Сухопутных войск, а окончательная структура пока не определена.