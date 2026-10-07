США передали Литве первую партию дронов Switchblade

США поставили Литве первую партию ударных беспилотников Switchblade 600. Количество полученных аппаратов не раскрывается, сообщило Минобороны балтийской республики.

«Данное вооружение обеспечит армии Литвы новые возможности по борьбе с бронированной техникой, усилит сдерживание и безопасность», — заявил министр обороны Робертас Каунас.

Вместе с беспилотниками Вильнюс закупает оборудование для их запуска и управления, тренажёр для подготовки операторов и пакет технического обслуживания. Поставщиком выступает американская AeroVironment.

Switchblade 600 может находиться в воздухе до 40 минут и оснащается противотанковой боевой частью. По данным литовского Минобороны, аппарат рассчитан в том числе на поражение тяжёлой бронетехники атакой сверху. Контракт на системы Литва заключила с США ещё в декабре 2022 года, его стоимость оценивалась примерно в €45 млн.

За последние три года республика закупила в США вооружений и военной техники примерно на €2 млрд. В перечень входят системы Javelin и HIMARS, бронемашины JLTV, вертолёты Black Hawk и ракеты AMRAAM.

Ранее Life.ru рассказывал о размещении комплексов ПВО NASAMS на подступах к Вильнюсу. Литовские военные объясняли решение необходимостью усилить защиту столицы от воздушных целей. Ещё в июне министр обороны Каунас признал, что отдельного проекта «стены дронов» в ведомстве фактически нет, хотя работа по развитию средств борьбы с БПЛА продолжается.