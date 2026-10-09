«Лучше перестраховаться»: Президент Литвы назвал причину отправки военных к российской границе

Литва перебросила военных к границе с Калининградской областью, чтобы заранее обезопасить себя от возможных провокаций. Так решение Вильнюса объяснил президент республики Гитанас Науседа, сообщает LRT.

«Я считаю, что лучшая политика — это подготовиться заранее. Возможно, в другой раз даже излишне перестраховаться. А не махать дубинами после того, как что-то случилось, и говорить: «Ой, что-то не сработало», — заявил он.

Науседа также заявил об участившихся гибридных операциях в странах Евросоюза и НАТО. Он допустил, что на территорию республики могут проникнуть агенты, действующие под прикрытием. Среди тех, кто способен оказаться в стране подобным образом, литовский лидер назвал и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Life.ru сообщал о решении Литвы направить до 100 военнослужащих на помощь пограничникам у Калининградской области. С соответствующей просьбой в Минобороны обратился глава МВД республики Мартинас Кателинас. Привлечь армейские подразделения планировали на несколько недель, хотя обстановка в приграничной зоне оставалась спокойной.