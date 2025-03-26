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26 марта, 14:05

«Не будем забывать»: В НАТО вновь начали нагнетать панику по поводу России

Генсек Рютте: РФ есть и остаётся наиболее серьёзной и прямой угрозой НАТО

Россия продолжает быть главной угрозой для НАТО, поэтому всем странам, входящим в этот военный блок, необходимо усиливать свои оборонительные способности. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Не будем забывать, что РФ есть и остаётся наиболее серьёзной и прямой угрозой нашему альянсу», — указал он во время выступления в Польше.

Рютте отметил, что РФ значительно инвестирует в свои вооружённые силы, что приводит к заметному росту их боевой готовности. По мнению генсека НАТО, современная действительность отличается высокой степенью неопределённости. В связи с этим, настоятельно необходимо повысить финансирование оборонных нужд.

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А ранее в Соединённых Штатах оценили ядерный потенциал России. Американская разведка считает, что применение РФ ядерного оружия грозило бы катастрофическими последствиями не только для Штатов, но и всего мира.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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