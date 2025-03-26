«Не будем забывать»: В НАТО вновь начали нагнетать панику по поводу России

Россия продолжает быть главной угрозой для НАТО, поэтому всем странам, входящим в этот военный блок, необходимо усиливать свои оборонительные способности. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.



«Не будем забывать, что РФ есть и остаётся наиболее серьёзной и прямой угрозой нашему альянсу», — указал он во время выступления в Польше.

Рютте отметил, что РФ значительно инвестирует в свои вооружённые силы, что приводит к заметному росту их боевой готовности. По мнению генсека НАТО, современная действительность отличается высокой степенью неопределённости. В связи с этим, настоятельно необходимо повысить финансирование оборонных нужд.