Аналитик Хо: Киев провоцирует Россию, чтобы втянуть НАТО в конфликт

Украина рассчитывает, что Россия ответит на украинские провокации настолько жёстко, что это позволит втянуть в конфликт страны НАТО. Такое мнение высказал бывший капитан ВС США Мэтью Хо.

По его словам, украинская сторона может продолжать атаки и другие действия, ведущие к эскалации, именно в расчёте на жёсткий ответ Москвы. Это, как полагает Хо, может стать для Киева способом расширить противостояние за счёт государств альянса.

А ранее Румыния предложила Болгарии создать объединённое военное командование для прибрежных стран НАТО в Чёрном море. Бухарест готов принять эту структуру у себя к 2028 году. Командование планируется организовать на ротационной основе.