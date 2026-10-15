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Опубликовано 15 октября, 06:34

Аналитик Хо: Киев провоцирует Россию, чтобы втянуть НАТО в конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Украина рассчитывает, что Россия ответит на украинские провокации настолько жёстко, что это позволит втянуть в конфликт страны НАТО. Такое мнение высказал бывший капитан ВС США Мэтью Хо.

По его словам, украинская сторона может продолжать атаки и другие действия, ведущие к эскалации, именно в расчёте на жёсткий ответ Москвы. Это, как полагает Хо, может стать для Киева способом расширить противостояние за счёт государств альянса.

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А ранее Румыния предложила Болгарии создать объединённое военное командование для прибрежных стран НАТО в Чёрном море. Бухарест готов принять эту структуру у себя к 2028 году. Командование планируется организовать на ротационной основе.

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