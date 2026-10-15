Румыния хочет разместить командование НАТО на Чёрном море в 2028 году

Румыния предложила Болгарии объединить военное командование прибрежных стран НАТО на Чёрном море и готова принять эту структуру у себя в 2028 году. Об инициативе сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ.

«Чёрному морю нужно объединённое военное командование прибрежных государств НАТО, и для этого необходимо предпринять шаги», — пишет Мируцэ.

После инцидентов в Чёрном море Мируцэ обсудил идею по телефону с болгарским коллегой и предложил направить руководству альянса совместное письмо в поддержку проекта. Предполагается, что командование будет работать на ротационной основе: прибрежные государства НАТО станут поочерёдно принимать его у себя и назначать руководителя. До 2028 года Румыния согласна на размещение структуры на черноморском побережье Турции с участием румынских и болгарских офицеров.

Необходимость такого механизма Мируцэ объяснил рисками, связанными с беспилотниками, морскими минами и затонувшими судами. По его оценке, последствия атак на украинскую инфраструктуру затрагивают безопасность соседних государств, а происшествия в воздухе и на море требуют согласованного ответа на национальном уровне и в рамках НАТО.

Ранее танкер Yara загорелся в территориальных водах Румынии после предполагаемого удара беспилотников. Инцидент произошёл в Чёрном море неподалёку от города Сулина, расположенного возле дельты Дуная. Судно под флагом Коморских островов находилось примерно в 8–10 морских милях от побережья. По предварительным сведениям, на его борту прогремел взрыв, после которого начался пожар.