Премьер Тофан заявил, что Молдавия не планирует вступать в НАТО

Молдавия не планирует вступать в НАТО и намерена сохранять нейтральный статус, заявил премьер-министр республики Василий Тофан. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Мы не претендуем на вступление в НАТО. Но в то же время для нас очень важно поддерживать хорошие отношения со странами НАТО, в том числе с Румынией, которая является членом альянса», — сказал Тофан.

В интервью CNN накануне Тофан также говорил, что Молдавия собирается оставаться нейтральной и не рассматривает членство в НАТО. При этом главным интеграционным проектом Кишинёва власти называют вступление в Евросоюз. По словам Тофана, Молдавия рассматривает ЕС не только как экономическое объединение, но и как инструмент укрепления безопасности.

Ранее Институт социологических исследований IMAS выяснил, что почти 60% жителей Молдавии выступили против вступления республики в НАТО. Членство в альянсе поддержали 24% опрошенных, ещё 18% не определились с ответом. Исследование проводил Институт социологических исследований IMAS.