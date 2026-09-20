Молдавии следует полностью отказаться от экспорта товаров в Россию и Белоруссию, чтобы продемонстрировать приверженность международным санкциям. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Еуджениу Осмокеску. При этом он подчеркнул, что речь идёт о его личной позиции.

«Это моё личное мнение», — отметил Осмокеску, объясняя своё предложение.

При этом министр признал, что подобное решение ударит по молдавскому бизнесу. По его словам, при немедленном прекращении поставок этим предприятиям потребуется государственная поддержка.

В качестве альтернативы министр предложил помочь пострадавшим компаниям переориентироваться на Евросоюз. Для этого, по его мнению, Кишинёву необходимо разработать отдельную программу поддержки выхода молдавских производителей на европейский рынок.

Сейчас ЕС является главным направлением молдавского экспорта. По данным Национального бюро статистики страны, по итогам 2025 года республика экспортировала товаров на $3,78 млрд. На страны Евросоюза пришлось около $2,55 млрд, или 67,5% всех поставок за рубеж. Экспорт в ЕС за год увеличился на 6,8%.

Доля стран СНГ в молдавском экспорте за тот же период составила 5,9%, или около $224 млн. Поставки в эти государства сократились на 7,2%. На Россию пришлось 2,8% всего экспорта Молдавии, на Белоруссию — 2%.

Осмокеску возглавил Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии в августе 2026 года. До назначения он занимал должность вице-премьера — министра экономического развития и цифровизации республики.

Ранее экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявляла, что Кишинёв сознательно сворачивает сотрудничество с Россией и странами СНГ, делая ставку на евроинтеграцию. По её мнению, ради сближения с Евросоюзом молдавские власти готовы жертвовать сложившимися торговыми связями и рынками.