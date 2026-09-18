Оппозиционный журналист Чубашенко сообщил, что его не выпускают из Молдавии

Молдавский журналист Дмитрий Чубашенко сообщил, что его несколько часов не выпускают за границу из аэропорта Кишинёва. По его словам, сотрудники называют происходящее «контролем на второй линии».

«Продолжают не выпускать за границу», — написал Чубашенко в своём телеграм-канале.

Журналисту отказались даже выдать протокол задержания и акт по итогам проверки. Он попытался подать жалобу на действия пограничников через службу 112, но к результату это не привело. Позднее документы Чубашенко вернули, однако пройти на рейс ему не разрешили. Пограничная полиция Молдавии ситуацию пока не комментировала.

Ранее о продолжительных проверках в аэропорту Кишинёва рассказывали другие журналисты и общественные деятели. Многие из них связывали такие меры с властями страны. Чубашенко известен тем, что критикует нынешнюю политику президента страны Майи Санду.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что жители его региона в Молдавии сталкиваются с задержаниями, допросами и попытками вербовки, что стало уже систематическим нарушением прав граждан.