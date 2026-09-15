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Регион
Опубликовано 15 сентября, 18:59

Сказочник Зеленский придумал уже две «атаки» на свой самолёт в Молдавии

Зеленский заявил, что РФ якобы дважды пыталась атаковать его самолёт в Молдавии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы дважды пыталась атаковать самолёт, которым он пользовался во время недавних перелётов через Молдавию. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«В Молдавии находился мой президентский самолёт, поэтому они и атаковали Молдову. Когда мы вернулись домой, снова через Кишинёв, они сделали то же самое», — утверждает Зеленский.

Первый резонансный эпизод произошёл во время его вылета из Кишинёва в Норвегию. Воздушное пространство Молдавии тогда временно закрывали из-за беспилотника, поэтому президентский борт вылетел с задержкой. При этом непосредственную атаку именно на самолёт Зеленского молдавские власти не подтверждали. Более того, источник в офисе Зеленского ранее называл версию о том, что борт едва не был поражён дроном, преувеличением. Также сообщалось, что самолёт не находился в воздухе одновременно с обнаруженным над Молдавией беспилотником.

Таким образом, слова Зеленского о двух целенаправленных попытках атаковать его борт остаются его собственной версией произошедшего.

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Ранее Life.ru писал, что власти Молдавии не подтвердили опасного сближения беспилотника с самолётом Зеленского: ограничения для полётов сняли лишь после падения БПЛА.

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Наталья Демьянова
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