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Опубликовано 11 сентября, 08:25

Экс-депутат Рады связал историю с дроном у самолёта Зеленского с «реалити-шоу»

Олейник допустил инсценировку истории с дроном у самолёта Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

История о якобы едва не произошедшем столкновении самолёта Владимира Зеленского с беспилотником в Молдавии могла быть использована для попытки его героизации. Такое предположение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru.

По версии Олейника, эпизод мог быть частью информационной кампании вокруг Зеленского. Политик назвал происходящее «реалити-шоу» и предположил, что подобные истории помогают поддерживать внимание к украинскому руководителю и подчёркивать угрозы его безопасности.

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Поводом стали заявления премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. Тот сообщил, что самолёт Зеленского, направлявшийся из Молдавии в Норвегию, якобы «чуть не был задет» беспилотником во время взлёта. При этом Стёре не уточнил источник этой информации и не назвал расстояние между БПЛА и бортом.

Молдавская сторона подтвердила другую последовательность событий. Воздушное пространство страны временно закрыли после обнаружения беспилотника, из-за чего задержались несколько рейсов, включая самолёт Зеленского. Вылет разрешили после того, как власти получили информацию о падении дрона. Он рухнул примерно в 160 километрах от аэропорта Кишинёва.

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Олейник также связал свою версию с появившимся в Верховной раде законопроектом №16009. Документ действительно зарегистрирован 2 сентября и предусматривает расширение государственной охраны для ряда должностных лиц, работавших во время военного положения. В том числе предлагается пожизненная охрана членов семьи президента после прекращения его полномочий при определённых условиях.

Ранее Life.ru писал, что власти Молдавии не подтвердили опасного сближения беспилотника с самолётом Зеленского: ограничения для полётов сняли лишь после падения БПЛА.

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Марина Фещенко
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