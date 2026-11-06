Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте усомнился в возможности однозначной победы одной из сторон украинского конфликта и заявил, что его завершение, вероятнее всего, потребует компромиссов. Такое мнение он высказал в эфире нидерландской программы Pauw & De Wit, сообщает Bloomberg.

Ведущие спросили главу Североатлантического альянса, считает ли он возможной победу России или Украины. Рютте ответил, что подобный исход представляется ему маловероятным.

«Не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своего рода компромиссом», — заявил генсек НАТО.

Высказывание Рютте прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий об условиях урегулирования. Его слова допускают возможность взаимных уступок, однако глава альянса не уточнил, какие именно компромиссы могут потребоваться от Киева и Москвы. В частности, он не называл конкретные территории и не предлагал условия их возможной передачи.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что европейским странам необходимо сохранять бдительность даже после завершения боевых действий. По его мнению, после окончания конфликта значительная часть российских войск перестанет быть задействована на Украине, что потребует от Европы дополнительного внимания к вопросам безопасности.

«Мы мечтаем о том времени, когда всё это закончится», — добавил Рютте.