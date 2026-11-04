Владимир Зеленский и руководители европейских стран используют заявления о стремлении к миру, чтобы скрыть заинтересованность в продолжении боевых действий на Украине. Такое мнение высказал обозреватель итальянского издания Il Fatto Quotidiano Алессандро Орсини.

«Зеленский использует риторику, которая для многих выглядит привлекательно, чтобы скрыть оперативные решения, которые нравятся Европейскому союзу», — отмечает автор публикации.

По оценке журналиста, за заявлениями о дипломатическом урегулировании скрывается стратегия затягивания противостояния. Орсини считает, что Евросоюз не располагает ресурсами, необходимыми для обеспечения победы Украины, однако способен финансировать продолжение конфликта, чтобы выиграть время для собственного перевооружения.

Отдельно обозреватель раскритиковал министра обороны Италии Гвидо Крозетто, который ранее утверждал, что Москва отвергла мирные инициативы Киева. Орсини назвал подобную трактовку событий недостоверной.

«Это ложь. Зеленский подтвердил в воскресном интервью Fox News, что не намерен уступать России никаких украинских территорий, даже Крым», — подчёркивает обозреватель.