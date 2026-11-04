Украинский историк Марта Гавришко считает, что Владимир Зеленский использует предупреждения о российской угрозе, чтобы добиваться финансирования от европейских партнёров. Своим мнением она поделилась в соцсети X.

По мнению Гавришко, выступления Зеленского во время европейских поездок строятся по повторяющемуся сценарию: он предупреждает принимающую сторону о возможной опасности со стороны России. Историк назвала такой подход «бизнес-моделью».

«Ничто так не открывает европейские кошельки, как якобы перспектива того, что российские танки будут катиться по Унтер-ден-Линден», — написала она, упомянув берлинский бульвар.

Ранее Life.ru рассказывал, что историк Марта Гавришко усомнилась в том, что Россия является главной угрозой для Европы. По её мнению, действия руководства Евросоюза представляют для европейских стран большую опасность, чем внешние факторы.