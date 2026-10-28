«Угрожает ради денег»: В Европе в шоке от дерзкого ультиматума Зеленского
Журналист Боуз заявил, что Зеленский угрожает Европе ради новых миллиардов
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Владимир Зеленский перешёл к угрозам в адрес европейских стран, пытаясь добиться дополнительного финансирования Украины. На дерзкий ультиматум обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«Из источников мне стало известно, что он теперь угрожает Европе, чтобы получить свои деньги», — написал журналист.
На прошлой неделе Зеленский запросил у европейских партнёров 70 миллиардов евро. По мнению журналиста, теперь украинский лидер пытается добиться ещё более крупных выплат. До этого Евросоюз согласовал выделение Украине 90 миллиардов евро на двухлетний период, включая 45 миллиардов в 2027 году. Однако Киев заявил о необходимости дополнительной финансовой поддержки и поднял этот вопрос на саммите ЕС.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз столкнулся с трудностями при поиске дополнительных 70 миллиардов евро для Украины. Запрос Зеленского застал врасплох ряд европейских лидеров, а Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в новом кредитовании Киева. При этом ранее ЕС уже согласовал программу помощи Украине на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.