«Угрожает ради денег»: В Европе в шоке от дерзкого ультиматума Зеленского

Владимир Зеленский перешёл к угрозам в адрес европейских стран, пытаясь добиться дополнительного финансирования Украины. На дерзкий ультиматум обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Из источников мне стало известно, что он теперь угрожает Европе, чтобы получить свои деньги», — написал журналист.

На прошлой неделе Зеленский запросил у европейских партнёров 70 миллиардов евро. По мнению журналиста, теперь украинский лидер пытается добиться ещё более крупных выплат. До этого Евросоюз согласовал выделение Украине 90 миллиардов евро на двухлетний период, включая 45 миллиардов в 2027 году. Однако Киев заявил о необходимости дополнительной финансовой поддержки и поднял этот вопрос на саммите ЕС.