«Не знаем, где взять деньги»: требование Зеленского о €70 млрд поставило Европу в тупик

Евросоюз столкнулся с серьёзными трудностями после требования Владимира Зеленского выделить Украине дополнительные 70 миллиардов евро на 2027 год. Брюссель пока не понимает, откуда взять такую сумму, а несколько государств уже отказались участвовать в новом финансировании. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

«Мы не знаем, где их найти», — признался изданию высокопоставленный представитель Европейского совета.

По данным газеты, запрос Зеленского застал врасплох многих европейских лидеров. Венгрия, Чехия и Словакия сразу заявили, что не намерены участвовать в предоставлении нового кредита Киеву. Ситуацию осложняет то, что ЕС уже согласовал для Украины 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, из которых 45 миллиардов предусмотрены на следующий год. Однако, как признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, этих денег недостаточно для покрытия возросших потребностей Киева.

Одним из временных решений в Брюсселе рассматривают возможность ускоренного перечисления Украине уже согласованных средств. Другой вариант — использование замороженных российских активов, однако против него выступает Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится значительная часть российских резервов. Власти страны опасаются юридических и финансовых последствий такого шага.

Обсуждается и новый совместный заём Евросоюза, но эта идея вызывает разногласия. Особенно чувствительным вопрос дополнительного финансирования Украины становится для Франции, Италии, Греции, Польши и Испании, где приближаются выборы. Европейским политикам всё сложнее объяснять избирателям необходимость увеличения расходов на Киев на фоне собственных экономических проблем.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил агентству TASR, что Зеленский запросил дополнительные 70 миллиардов евро преимущественно на военные нужды. Братислава, по его словам, не станет участвовать в таком механизме, но готова помогать Украине в сфере образования, дорожной инфраструктуры и энергетики.

Также Life.ru сообщал, что Еврокомиссия дополнительно перечислила Украине 1,24 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. Средства выделили из программы финансирования на 2026 год. При этом Брюссель отказался досрочно переводить Киеву деньги, предусмотренные на 2027-й, потребовав сначала выполнить согласованные реформы.