Украине предстоит выплатить почти 95 миллиардов долларов по внешнему государственному долгу в ближайшие десять лет. Однако западные кредиторы вряд ли станут требовать от Киева возврата этих средств, пока страна продолжает противостоять России. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Согласно графику украинского Минфина, из общей суммы в 94,725 миллиарда долларов на погашение основного долга придётся 66,616 миллиарда. Ещё 28,109 миллиарда потребуются на выплату процентов и обслуживание займов. При этом расчёты не охватывают все обязательства страны: по итогам августа государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 215,55 миллиарда долларов.

Украина – страна-побирушка, которая существует исключительно за счёт иностранных вливаний Алексей Журавлёв Член Комитета Госдумы по обороне

По оценке депутата, Киев уже тратит на содержание армии больше, чем получает в доходную часть бюджета. Он убеждён, что без финансовой поддержки западных государств Украину давно признали бы банкротом. Однако, считает парламентарий, США и европейские страны заинтересованы в дальнейшем финансировании Киева, поскольку рассматривают его как инструмент противостояния России.

«Взять с неё нечего — земля раскуплена глобальными корпорациями, промышленность фактически уничтожена», — утверждает политик.

Журавлёв полагает, что тяжёлое экономическое положение Украины и накопленные долги не станут препятствием для дальнейшей помощи со стороны Европы и США. По его мнению, западные государства готовы закрывать глаза на финансовые проблемы Киева до тех пор, пока ВСУ продолжают боевые действия против России. Именно в этом депутат видит основную функцию нынешних украинских властей.

«Никто не будет истребовать деньги с Зеленского, с ними спонсоры киевского режима давным-давно уже распрощались», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Киевом документов для получения международной финансовой помощи в 2026 году. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство выполнило необходимые обязательства, однако поступление средств по-прежнему зависит от согласования с Еврокомиссией и другими зарубежными партнёрами.