Премьер Украины заявил о выполнении обязательств для получения финансирования

Киев завершил подготовку документов, необходимых для получения международного финансирования в 2026 году, но сроки поступления денег пока зависят от дальнейших согласований. Как заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, правительство выполнило свою часть обязательств.

Правительство утвердило все предусмотренные постановления и распоряжения к 15 октября. Теперь украинская сторона должна направить запросы в Еврокомиссию и пройти процедуры согласования с государствами Евросоюза. На этом работа не закончится: аналогичные этапы предусмотрены при взаимодействии с партнёрами за пределами ЕС. Корецкий призвал ускорить прохождение всех процедур.

«В то же время это лишь часть наших общих обязательств перед партнёрами. Поэтому следующие сессионные недели также чрезвычайно важны для получения международной финансовой помощи в полном объёме», — пишет Корецкий.

Премьер отметил, что Верховная рада на этой неделе одобрила несколько важных законопроектов, связанных с программой Ukraine Facility, договорённостями с МВФ и другими механизмами финансирования.

Ранее Минфин Украины обнародовал график погашения обязательств, рассчитанный на ближайшие десятилетия. Согласно документу, общая сумма финансовых транзакций составит 209,51 миллиарда долларов. Указанный период охватывает время с октября 2026 года по декабрь 2061-го. В эти расчёты включены проценты, комиссии, а также основное тело внешних и внутренних заимствований страны. Общий размер задолженности к концу августа превысил 215,55 миллиарда долларов, но в опубликованные данные вошли только утверждённые сроки выплат.