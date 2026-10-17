Фицо: Словакия и Венгрия не будут финансировать новый кредит Украине на €70 млрд

Словакия не станет участвовать в предоставлении Украине нового кредита Евросоюза на 70 миллиардов евро в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он пояснил, что Братислава не намерена брать на себя дополнительные финансовые обязательства ради поддержки Киева, хотя и готова продолжать сотрудничество с Украиной в других сферах. По словам главы правительства, аналогичную позицию заняла Венгрия.

Фицо рассказал, что Владимир Зеленский запросил у Евросоюза ещё 70 миллиардов евро на следующий год, преимущественно на военные нужды. При этом европейские страны ранее уже согласовали кредит Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026–2027 годы.

На саммите Зеленский также сообщил, что в 2027 году расходы Украины на продолжение конфликта могут достичь 155 миллиардов евро. Он призвал европейских партнёров найти дополнительные источники финансирования.

Отдельно словацкий премьер предостерёг Брюссель от попыток увязать выделение денег Киеву с переговорами о долгосрочном бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Такой подход Фицо назвал опасным, подчеркнув, что участники объединения пока далеки от согласия по финансовому плану.

Вместо новых кредитов Братислава предлагает помогать Украине через образовательные программы, строительство и ремонт дорог, а также развитие энергетических соединений. Фицо подчеркнул, что Словакия не намерена присоединяться к обсуждаемому кредитному механизму.

По итогам саммита решение о выделении дополнительных 70 миллиардов евро Украине принято не было. Пока речь идёт о запросе Киева и поиске возможных источников финансирования.

Ранее и Чехия отказалась предоставлять гарантии по новому кредиту Евросоюза для Украины. Премьер-министр Андрей Бабиш раскритиковал планы Брюсселя заложить 100 миллиардов евро на поддержку Киева в бюджет ЕС на 2028–2034 годы. По его мнению, европейским странам следует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, а не на выделении новых средств для продолжения боевых действий.