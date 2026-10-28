Зеленский анонсировал переговоры России, США и Украины 10 ноября

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины могут состояться уже 10 ноября, хотя первоначально встречу планировали на конец месяца. Владимир Зеленский рассказал о возможном переносе сроков и призвал участников мирного процесса перейти к регулярным консультациям в интервью The Sun.

Украинский политик выразил недовольство паузами в дипломатических контактах. По его словам, американская сторона ранее приглашала делегацию Киева на переговоры в Брюссель, однако затем встречу перенесли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Если вы хотите закончить эту войну, вы должны сосредоточиться на этом. Возможно, обсуждать некоторые темы даже несправедливо, но мы готовы, потому что я не хочу создавать впечатление, будто мы прерываем переговорный процесс», — поведал Зеленский.