Зеленский анонсировал переговоры России, США и Украины 10 ноября
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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины могут состояться уже 10 ноября, хотя первоначально встречу планировали на конец месяца. Владимир Зеленский рассказал о возможном переносе сроков и призвал участников мирного процесса перейти к регулярным консультациям в интервью The Sun.
Украинский политик выразил недовольство паузами в дипломатических контактах. По его словам, американская сторона ранее приглашала делегацию Киева на переговоры в Брюссель, однако затем встречу перенесли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«Если вы хотите закончить эту войну, вы должны сосредоточиться на этом. Возможно, обсуждать некоторые темы даже несправедливо, но мы готовы, потому что я не хочу создавать впечатление, будто мы прерываем переговорный процесс», — поведал Зеленский.
По мнению украинского политика, сторонам необходимо наладить систематические встречи и активизировать работу технических групп. Он также призвал переходить от публичных заявлений к конкретным решениям, которые позволят продвинуть переговоры.
При этом окончательная дата трёхсторонней встречи пока не согласована, но новый раунд может состояться в Абу-Даби. При этом состав российской делегации пока не утверждён. Ранее Еврокомиссия и Евросовет выражали готовность направить совместную делегацию на встречу. А Кремль сегодня пообещал позже объявить дату переговоров.