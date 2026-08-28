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28 августа, 07:07

Трамп был прав: Украинский историк заявила, что главная угроза для Европы — не Россия

Историк Гавришко усомнилась в том, что РФ является главной угрозой для Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Украинский историк Марта Гавришко прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО. В своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) она выразила мнение, что действия Европейского союза представляют для Европы большую угрозу, чем внешние факторы.

Гавришко критически отозвалась о текущем курсе европейских политиков, назвав их работу «вопиющей некомпетентностью». Кроме того, историк обвинила руководство ЕС в продвижении интересов производителей вооружений, утверждая, что их приоритетом является увеличение доходов оборонных компаний.

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Ранее Life.ru писал, что в Кремле назвали «страшилками» публикации о якобы готовящемся нападении России на НАТО. Дмитрий Песков подчёркивал, что такие сообщения не имеют ничего общего с реальными намерениями Москвы.

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Оксана Попова
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