Украинский историк Марта Гавришко прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО. В своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) она выразила мнение, что действия Европейского союза представляют для Европы большую угрозу, чем внешние факторы.

Гавришко критически отозвалась о текущем курсе европейских политиков, назвав их работу «вопиющей некомпетентностью». Кроме того, историк обвинила руководство ЕС в продвижении интересов производителей вооружений, утверждая, что их приоритетом является увеличение доходов оборонных компаний.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле назвали «страшилками» публикации о якобы готовящемся нападении России на НАТО. Дмитрий Песков подчёркивал, что такие сообщения не имеют ничего общего с реальными намерениями Москвы.