«Успел закончить ещё одну войну»: Коц высмеял самоуверенность Трампа после слов о России

Военный корреспондент Александр Коц подверг критике недавние высказывания Дональда Трампа относительно потенциального столкновения России и Североатлантического альянса. Журналист отреагировал на слова американского лидера с явной иронией.

Суть претензий Трампа сводилась к отсутствию тревоги из-за возможности прямого военного противостояния. Глава Белого дома публично подчеркнул, что его «абсолютно не беспокоит» подобная перспектива, отметив отсутствие каких-либо проблем в этом вопросе.

Коц в ответ иронично «приписал» отсутствие агрессивных намерений со стороны Москвы дипломатическим успехам Вашингтона. В своём блоге он заметил, что, судя по логике заокеанского политика, тот уже успел «закончить ещё одну войну».

По мнению корреспондента, подобные заявления выглядят как попытка выдать желаемое за действительное.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле назвали «страшилками» публикации о якобы готовящемся нападении России на НАТО. Дмитрий Песков подчёркивал, что такие сообщения не имеют ничего общего с реальными намерениями Москвы.