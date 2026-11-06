Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнёс русское «спасибо» в эфире нидерландского телеканала NPO 1, отвечая на вопрос о знании русского языка.

Во время передачи Pauw & De Wit ведущий спросил главу альянса, говорит ли тот уже по-русски. Рютте ответил «нет» на нидерландском, после чего добавил по-русски: «Спасибо!»

«Нет?» — переспросил ведущий уже на русском языке. После этого генсек НАТО рассмеялся.

В прошло году Рютте заявлял, что европейцам придётся учить русский язык, если они не увеличат расходы на оборону. Он призывал выделять на военные нужды больше прежних 2% ВВП, даже за счёт сокращения других расходов.